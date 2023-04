Wieso es immer mehr Franzosen nach Spanien zieht

Das wachsende gegenseitige Interesse wurde im Jänner mit einem Freundschaftsvertrag besiegelt, in dem sich beide Regierungen zu einem intensiveren Austausch auf vielen Ebenen verpflichten. Sánchez versucht damit, die Achse Madrid-Paris-Berlin zu festigen. Die Deutschen hat er dabei seit Langem auf seiner Seite.

Das plötzliche kulturelle Interesse der Franzosen an Spanien, das im Juli die Ratspräsidentschaft der EU übernehmen wird, ist aber vor allem auch Isabel Díaz Ayuso zu verdanken. Als die konservative Madrider Regierungschefin es 2021 wagte, im Rekordtempo die Wirtschaft und Kultur in der Hauptstadt wieder zu öffnen, obwohl zu Beginn der Pandemie Tausende von Menschen genau dort an Covid gestorben waren, kamen die Franzosen massenweise in die Stadt.

Sie besuchten Theater, Konzerte, Oper und Restaurants, was ihnen in der Heimat untersagt war. Das Resultat: Auf Gourmet-Treffs wie „Madrid Fusion“ oder „Salon Gourmets“ und in vielen Top-Restaurants sowie Hotels der Hauptstadt wird inzwischen vor allem Französisch gesprochen.

"Wirklich enorm angenähert"

„Ich lebe seit 32 Jahren in Spanien, und ich muss sagen, wir haben uns wirklich enorm angenähert in den vergangenen Jahren“, sagt der 57-jährige Franzose Nicolas Grand, der aus beruflichen Gründen zwischen Madrid und Zaragoza pendelt. Selbst mit der spanischen Monarchie beschäftigen sich die französischen Republikaner inzwischen: Die in diesem Jahr volljährig werdende Thronnachfolgerin Leonor wurde soeben in dem angesehenen französischen Magazin Point de Vue detailliert porträtiert.