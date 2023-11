Bekannte Gesichter, Frauenmehrheit: Spaniens Premier Sánchez bildet Kabinett

Sánchez' Sozialisten (PSOE) hatten die Parlamentsneuwahl im Juli gegen die konservative Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo verloren. Der erreichte im September jedoch keine ausreichende Parlamentsmehrheit. Diese erzielte Sánchez vergangenen Donnerstag nach einem polemischen Deal mit Kataloniens Separatisten.

➤ Mehr lesen: Spanien: Amnestie für Puigdemont macht Weg für Regierungsbildung frei

Warum dürfte die Legislatur so kompliziert werden? Sánchez Minderheitsregierung mit der linken Sumar hängt politisch gleich von sechs Regionalparteien ab, die alle für ihre Unterstützung von Sánchez' Wiederwahl hohe Forderungen stellen. Bei der Coalición Canaria von den Kanarischen Inseln und der galicischen BNG sind das vor allem mehr Investitionen in ihre jeweilige Regionen.

Basken fordern weitere Autonomierechte

Doch bei den baskischen Nationalisten der PNV und der separatistischen baskischen EH Bildu gehen die Forderungen auch in Richtung "nationaler Anerkennung" und weiterer Autonomierechte. Das höchste Risiko für die aktuelle Minderheitsregierung geht allerdings von den beiden katalanischen Separatistenparteien aus - den in Barcelona regierenden Linksrepublikanern der ERC und Carles Puigdemonts Junts. Vor allem Junts gab nur ihre Zustimmung für Sánchez' Wiederwahl, nachdem dieser sich zu einem mehr als polemischen Amnestiegesetz für die juristisch verfolgten und größtenteils schon verurteilten Verantwortlichen für das illegale Unabhängigkeitsreferendum von 2017 in Katalonien verpflichtete.

➤ Mehr lesen: Spanien: Tausende demonstrieren gegen Amnestie für katalanische Separatisten

Doch Kataloniens Separatisten reicht das nicht. Vor allem mit Blick auf die Regionalwahlen in Katalonien im Jahr 2025 werden sie auf ein neues Unabhängigkeitsreferendum pochen, was die Regierungsstabilität spätestens in einem Jahr auf eine harte Probe stellen wird, sollte Sánchez den Separatisten nicht noch weiter entgegenkommen.