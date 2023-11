Sanchez vom Parlament zum spanischen Ministerpräsidenten gewählt

Sánchez’ Zusage für die Amnestie führte in den letzten Tagen zu heftigen Protesten der konservativen und rechtspopulistischen Opposition. Der Rechtsstaat, die Demokratie und die Einheit des Landes seien in Gefahr, argumentieren Sánchez’ Gegner.

Angesichts der massiven Proteste hatte die Polizei in Madrid ihre Präsenz erhöht: In Madrid waren am Mittwoch und Donnerstag mehr als 1.600 Mitglieder der Sicherheitskräfte rund um das vollständig abgeriegelte Parlament postiert.

Regierung bei Kirche nicht beliebt

Angespannt ist auch die Beziehungen zwischen der Kirche und den Sozialisten: Ein Großteil der Bischöfe hatte im Vorfeld der Juli-Wahlen auf einen Machtwechsel im Moncloa-Palast gehofft. Drastische Lockerungen der Regierung in Sachen Abtreibung, Sterbehilfe und Genderwahl sorgten für zusätzlichen Unmut im Klerus.

Sanchez kündigte am Donnerstag in seiner Rede im Parlament an, die Kirche zur Verantwortung zu ziehen: "Wir werden die katholische Kirche auffordern, sich zu verpflichten, alle Opfer von Missbrauch durch den Klerus anzuerkennen und ihnen Wiedergutmachung zu leisten." Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, brachte er unter anderem eine Verschärfung des Strafrechts ins Spiel.