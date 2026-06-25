Hitzschlag, Sonnenstich & Co: Diese Warnzeichen sollte man kennen

Die Geosphere Austria hat für das kommende Wochenende die höchste Wetter-Warnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive dem Raum Wels/Linz sowie in Graz, Klagenfurt und Villach ausgerufen. Es ist mit extremer Hitzebelastung zu rechnen. In allen Landeshauptstädten werden laut der Prognose mehr als 35 Grad erwartet, in Wien bis zu 39 Grad.

Wenn Hitze überfordert

Hitze belastet den Körper nicht nur, sie kann ihn auch akut überfordern. Vor allem dann, wenn die natürliche Kühlung nicht mehr funktioniert: Der Körper versucht, über das Schwitzen, vermehrte Hautdurchblutung und Flüssigkeitsabgabe Wärme loszuwerden. Wird dieser Mechanismus zu stark beansprucht, können hitzebedingte Erkrankungen entstehen – von Muskelkrämpfen bis zum lebensbedrohlichen Hitzschlag.

Laut dem Wiener Leitfaden Hitzemaßnahmenplan können Beschwerden ineinander übergehen und auch gleichzeitig auftreten. Wenn jemand bei Hitze plötzlich schwach, benommen, verwirrt oder sehr erschöpft wirkt, kann das ein Warnsignal des Körpers sein.

Welche Hitzenotfälle zu unterscheiden sind, was zu tun ist

Hitzekrämpfe: Wenn Salz und Flüssigkeit fehlen

Hitzekrämpfe entstehen häufig bei körperlicher Anstrengung. Wer stark schwitzt, verliert nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte. Fehlen diese Mineralstoffe, kann es zu schmerzhaften Muskelkrämpfen kommen. Betroffen sind vor allem Arme, Beine oder der Bauchbereich.

Das kann etwa nach Sport, körperlicher Arbeit im Freien oder längerem Aufenthalt in großer Hitze passieren. Betroffene sollten die Belastung sofort beenden, in den Schatten oder an einen kühleren Ort gehen und Flüssigkeit sowie Elektrolyte zuführen.

Hitzekollaps: Wenn der Kreislauf wegkippt

Beim Hitzekollaps kommt der Kreislauf nicht mehr mit. Durch starkes Schwitzen verliert der Körper Flüssigkeit. Gleichzeitig erweitern sich die Blutgefäße in der Haut, der Blutdruck sinkt, dadurch kann das Gehirn vorübergehend zu wenig Sauerstoff bekommen.

Typisch ist, dass jemand nach längerem Stehen oder nach schnellem Aufstehen aus dem Sitzen oder Liegen plötzlich schwindlig wird oder ohnmächtig wird. Benommenheit, Schwindel und manchmal auch Hitzekrämpfe können dazugehören.

Die erste Maßnahme: hinlegen, Beine hochlagern, kühlen, trinken – sofern die Person wach und gut ansprechbar ist. Bleiben Beschwerden bestehen oder ist die Person nicht rasch wieder klar orientiert, braucht es medizinische Hilfe.