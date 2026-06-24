Die Nachricht, die mehrere Eltern einer Wiener Ganztagsvolksschule in Währing gestern erhalten haben, bildet die derzeitige Situation an den Schulen gut ab: "Aufgrund der derzeit anhaltenden Hitze in Klassenräumen (teilweise über 30 Grad) und im Sinne unserer Fürsorgepflicht, (...) wird der Unterricht ab Donnerstag verkürzt."

Das ist insbesondere in der Bundeshauptstadt kein Einzelfall. "Schüler und Lehrer verglühen bei 40 Grad in den Klassenzimmern", ärgert sich auch die die fcg (Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter). Thomas Krebs von der fcg berichtet unter anderem von einer Lehrerin, die Handtücher von zu Hause mitnimmt, um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, sich den Schweiß abzuwischen. Kreislaufprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten stünden an der Tagesordnung, so Krebs.

In Österreich gibt es für Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal kein gesetzliches „Hitzefrei“ ab einer bestimmten Temperatur, erklärt man im Bildungsministerium auf KURIER-Anfrage. Der Grund: Betreuungspflichten sind während der Schulzeit aufrechtzuerhalten.

Schulen müssen daher zunächst gelindere Maßnahmen setzen, "um den Unterricht trotz Hitze möglichst sicher und zumutbar fortzuführen". Als Maßnahmen werden etwa "das Verlegen des Unterrichts in kühlere Räume oder ins Freie, der Verzicht auf körperlich belastende Aktivitäten , angepasste Pausenregelungen, ausreichende Trinkmöglichkeiten, sowie nach Möglichkeit Nachtlüftung" angeführt.