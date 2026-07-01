CO-Vergiftung wegen Klimaanlage in Wien: Elfjährige im Spital

Eine Elfjährige ist am Dienstagabend nach einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid (CO) aus einer Gastherme in einer Wohnung in Wien-Hernals in ein Spital eingeliefert worden. Das berichteten Berufsrettung und Feuerwehr auf APA-Nachfrage. Durch eine mobile Klimaanlage , die Unterdruck in der Wohnung erzeugt, sei das CO aus der Therme geströmt, erläuterte Feuerwehrsprecher Christian Feiler . Er riet nach ähnlichen Vorfällen erneut zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.00 Uhr alarmiert. „Als wir eingetroffen sind, war die Person bereits bewusstlos“, sagte Feiler. Die notfallmedizinische Versorgung des Mädchens übernahm die Berufsrettung, erläuterte deren Sprecherin Corina Had. Anschließend wurde das Kind mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Zwei Familienmitglieder wurden ebenfalls versorgt, berichtete Had. Diese mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr kontrollierte sämtliche weitere Wohnungen in dem Haus, betonte Feiler. In anderen Bereichen seien aber keine Auffälligkeiten festgestellt worden. 24 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen standen rund eine Stunde im Einsatz.

Sicherheitstipps zu Gasthermen

Die Berufsfeuerwehr rief Gasthermenbesitzer dazu auf, ihre Geräte regelmäßig warten zu lassen. „Unter normalen Umständen ist eine Gastherme absolut sicher“, hieß es.