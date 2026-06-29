Hitze im Kreißsaal: 32 Grad in Wiener Klinik Hietzing

Am vergangenen Wochenende haben nach Angaben der Wiener ÖVP 32 Grad im Kreißsaal der Klinik Hietzing und sogar mehr als 40 Grad im Eingangsbereich geherrscht.

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker müsse handeln, forderte VP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec am Montag: „Wer krank ist oder gerade ein Kind zur Welt bringt, hat ein Recht auf erträgliche Temperaturen - und nicht auf einen Hitzeschock.“