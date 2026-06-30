Kein Autowaschen und Poolfüllen: Stadt Wien ruft jetzt zum Wassersparen auf

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben den Wasserbedarf in Wien kräftig ansteigen lassen. Da hitzebedingt mehr bewässert, geduscht und getrunken wird, liegt der Verbrauch in der Bundeshauptstadt bei bis zu 580.000 Kubikmetern (580 Millionen Liter) pro Tag. Das entspricht fast der doppelten Menge des Neusiedler Sees – und das täglich. Rund 45 Prozent mehr als im durchschnittlichen Tagesverbrauch rinnt im erst anlaufenden Rekordsommer aktuell die Kehlen und Duschabflüsse hinunter. Die Werte übertreffen damit schon jetzt das Vorjahr: Im Juli 2025 lag der Wasserverbrauch bei höchstens 510 Millionen Litern pro Tag. „Das war über das Jahr gerechnet der maximale Verbrauch“, hieß es seitens Wiener Wasser (MA 31) am Dienstag.

Sparen ist angesagt Daher wird für die Bundeshauptstadt ein eher ungewöhnlicher Aufruf gesetzt: Denn aufgrund möglicher Starkniederschläge in den Quellgebieten in Niederösterreich und der Steiermark könnte es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen bei der Wasserversorgung kommen, wurde gewarnt. „Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, setzt die Stadt Wien vorsorglich Maßnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauchs. Obwohl die Wiener Wasserbehälter derzeit gut gefüllt sind, erfordert die außergewöhnliche Wetterlage ein vorausschauendes Handeln“, hieß es von der MA 31. Zunächst „spart“ die Stadt Wien beim Wasser einmal bei sich selber: Dort, wo dies „ohne wesentliche Einschränkungen“ möglich ist, sollen alle Dienststellen den Wasserverbrauch drosseln. „Unter anderem wird die Straßenreinigung vorübergehend ohne Wasser durchgeführt.“ Auch die Bewässerung von Grünflächen werde eingeschränkt. Nicht betroffen seien indes Trinkbrunnen, Bäder, Wasserspielplätze und weitere Kühlungsangebote, wurde versichert.