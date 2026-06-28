Erstmals 40 Grad: Hitze-Allzeitrekord in Wien gefallen
Die historische Hitzewelle hat am Sonntag einen neuen Rekord geschrieben: Erstmals seit Beginn der Messungen wurden in Wien 40,0 Grad erreicht. Damit erlebt die Bundeshauptstadt den heißesten Tag ihrer Messgeschichte. Bereits kurz vor 15.00 Uhr hatte die Unwetterzentrale (UWZ) in Wien-Stammersdorf 39,7 Grad registriert. Damit war der bisherige Hitzerekord von 39,5 Grad aus dem August 2013 bereits übertroffen worden. Doch der Höhepunkt sollte erst folgen. Um 16.35 Uhr registrierte die GeoSphere Austria an der Messstation Wien-Innere Stadt exakt 40,0 Grad. Damit fiel erstmals in der Messgeschichte der Bundeshauptstadt die 40,0-Grad-Marke.
Auch Gewässer außergewöhnlich warm
Nicht nur an Land herrschten Rekordwerte: Die Alte Donau in Wien erreichte am Sonntag eine Wassertemperatur von 29,6 Grad. Im Neusiedler See wurde bereits am Samstagabend eine Wassertemperatur von 32,0 Grad gemessen – Abkühlung war dort kaum mehr möglich. Auch die Nächte bleiben außergewöhnlich warm. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank die Temperatur an drei Wetterstationen in Österreich nicht unter 25,0 Grad, womit erneut tropische Nächte verzeichnet wurden.
Ein Ende der Hitzewelle ist vorerst nicht in Sicht. Nach dem Höhepunkt am Sonntag bleibt es laut GeoSphere Austria auch zum Wochenbeginn hochsommerlich heiß. Am Montag sind erneut Temperaturen bis nahe 40,0 Grad möglich. Gleichzeitig nimmt mit der anhaltenden Hitze die Gefahr heftiger Gewitter zu. Vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland können sich bereits am Vormittag erste Schauer und Gewitter bilden. Im weiteren Tagesverlauf sind dort örtlich heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. In der Osthälfte Österreichs dominiert hingegen weiterhin oft der Sonnenschein bei schwachem bis mäßigem Wind.
Erst ab Donnerstag wird eine nachhaltigere Abkühlung erwartet. Dann sollen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter die 30,0-Grad-Marke sinken.
Das Hitzetelefon 0800/880-800 ist aus ganz Österreich kostenlos erreichbar
(Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr; Samstag von 8 bis 20 Uhr; Sonntag von 8 bis 18 Uhr)
Tipps gegen die Hitze:
- Genug trinken: zwei bis drei Liter pro Tag, bei körperlicher Belastung mehr.
- Sonnencreme verwenden
- Auf die Ernährung achten: Gedünstetes Gemüse, Getreidesalate aus Bulgur, Couscous oder Hirse, Tofu-Spieße oder Suppen sind ideal.
- Wohnung kühl halten: Wer ohne Klimaanlage in der Wohnung auskommen muss, sollte tagsüber die Fenster schließen und die Räume verdunkeln.
- Körper und Kleidung: Füße in kaltes Wasser halten, ein feuchtes Tuch in den Nacken legen. Bei der Kleidung sollte man auf Leinen, Baumwolle oder Seide setzen. Diese Stoffe sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und fördern die Luftzirkulation, was zu einer natürlichen Kühlung führt.
- Direkte Sonne meiden: Besonders zwischen 11 und 17 Uhr möglichst im Schatten bleiben und körperliche Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen.
- Körperliche Anstrengung reduzieren: Sport und schwere körperliche Arbeit möglichst vermeiden oder auf kühlere Tageszeiten verschieben.
- Kopf schützen: Im Freien einen Hut, eine Kappe oder ein Tuch tragen.
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