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Hitzewelle

Erstmals 40 Grad: Hitze-Allzeitrekord in Wien gefallen

Historischer Hitzetag in Wien: Erstmals seit Beginn der Messungen wurden in der Bundeshauptstadt 40,0 Grad erreicht.
28.06.2026, 15:18

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++THEMENBILD++ HITZEWELLE/SOMMER/KLIMA

Die historische Hitzewelle hat am Sonntag einen neuen Rekord geschrieben: Erstmals seit Beginn der Messungen wurden in Wien 40,0 Grad erreicht. Damit erlebt die Bundeshauptstadt den heißesten Tag ihrer Messgeschichte. Bereits kurz vor 15.00 Uhr hatte die Unwetterzentrale (UWZ) in Wien-Stammersdorf 39,7 Grad registriert. Damit war der bisherige Hitzerekord von 39,5 Grad aus dem August 2013 bereits übertroffen worden. Doch der Höhepunkt sollte erst folgen. Um 16.35 Uhr registrierte die GeoSphere Austria an der Messstation Wien-Innere Stadt exakt 40,0 Grad. Damit fiel erstmals in der Messgeschichte der Bundeshauptstadt die 40,0-Grad-Marke.

Auch Gewässer außergewöhnlich warm

Nicht nur an Land herrschten Rekordwerte: Die Alte Donau in Wien erreichte am Sonntag eine Wassertemperatur von 29,6 Grad. Im Neusiedler See wurde bereits am Samstagabend eine Wassertemperatur von 32,0 Grad gemessen – Abkühlung war dort kaum mehr möglich. Auch die Nächte bleiben außergewöhnlich warm. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank die Temperatur an drei Wetterstationen in Österreich nicht unter 25,0 Grad, womit erneut tropische Nächte verzeichnet wurden.

Anhaltende Hitze schadet heimischer Wirtschaft

Ein Ende der Hitzewelle ist vorerst nicht in Sicht. Nach dem Höhepunkt am Sonntag bleibt es laut GeoSphere Austria auch zum Wochenbeginn hochsommerlich heiß. Am Montag sind erneut Temperaturen bis nahe 40,0 Grad möglich. Gleichzeitig nimmt mit der anhaltenden Hitze die Gefahr heftiger Gewitter zu. Vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland können sich bereits am Vormittag erste Schauer und Gewitter bilden. Im weiteren Tagesverlauf sind dort örtlich heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. In der Osthälfte Österreichs dominiert hingegen weiterhin oft der Sonnenschein bei schwachem bis mäßigem Wind.

Wie können aus 13 offiziellen Hitzetoten plötzlich fast 1.000 werden?

Erst ab Donnerstag wird eine nachhaltigere Abkühlung erwartet. Dann sollen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter die 30,0-Grad-Marke sinken.

 

Wetter Wien
kurier.at, kob  | 

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