Erstmals 40 Grad: Hitze-Allzeitrekord in Wien gefallen

Die historische Hitzewelle hat am Sonntag einen neuen Rekord geschrieben: Erstmals seit Beginn der Messungen wurden in Wien 40,0 Grad erreicht. Damit erlebt die Bundeshauptstadt den heißesten Tag ihrer Messgeschichte. Bereits kurz vor 15.00 Uhr hatte die Unwetterzentrale (UWZ) in Wien-Stammersdorf 39,7 Grad registriert. Damit war der bisherige Hitzerekord von 39,5 Grad aus dem August 2013 bereits übertroffen worden. Doch der Höhepunkt sollte erst folgen. Um 16.35 Uhr registrierte die GeoSphere Austria an der Messstation Wien-Innere Stadt exakt 40,0 Grad. Damit fiel erstmals in der Messgeschichte der Bundeshauptstadt die 40,0-Grad-Marke.

Auch Gewässer außergewöhnlich warm

Nicht nur an Land herrschten Rekordwerte: Die Alte Donau in Wien erreichte am Sonntag eine Wassertemperatur von 29,6 Grad. Im Neusiedler See wurde bereits am Samstagabend eine Wassertemperatur von 32,0 Grad gemessen – Abkühlung war dort kaum mehr möglich. Auch die Nächte bleiben außergewöhnlich warm. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank die Temperatur an drei Wetterstationen in Österreich nicht unter 25,0 Grad, womit erneut tropische Nächte verzeichnet wurden.