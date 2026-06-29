Um diese Uhrzeit ist der beste Zeitpunkt zum Lüften der Wohnung

Wer sich Sonntagfrüh den jetzt schon legendären WM-Thriller zwischen Österreich und Algerien live angesehen hat, wird es vielleicht bemerkt haben: Beim Anpfiff um 4 Uhr war die Wiener Luft noch stickiger als später in der Pause; und vor der hitzigen Schlussphase zog sogar ein laues Lüfterl durch die Wohnzimmer – denn in der Stadt wurde die tiefste Nachttemperatur erst gegen 5.30 Uhr erreicht. (Die zwei Minuten währende kalte Dusche gab es dann freilich in Tor-Form durch die Algerier.)

Wer also dieser Tage seine über den Tag aufgeheizte Wohnung lüften möchte (kühlen wäre wohl übertrieben), sollte dies also nur unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang – heute um 4.57 Uhr – tun.