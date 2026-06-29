Um diese Uhrzeit ist der beste Zeitpunkt zum Lüften der Wohnung
Wer sich Sonntagfrüh den jetzt schon legendären WM-Thriller zwischen Österreich und Algerien live angesehen hat, wird es vielleicht bemerkt haben: Beim Anpfiff um 4 Uhr war die Wiener Luft noch stickiger als später in der Pause; und vor der hitzigen Schlussphase zog sogar ein laues Lüfterl durch die Wohnzimmer – denn in der Stadt wurde die tiefste Nachttemperatur erst gegen 5.30 Uhr erreicht. (Die zwei Minuten währende kalte Dusche gab es dann freilich in Tor-Form durch die Algerier.)
Wer also dieser Tage seine über den Tag aufgeheizte Wohnung lüften möchte (kühlen wäre wohl übertrieben), sollte dies also nur unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang – heute um 4.57 Uhr – tun.
Um ziemlich genau diese Uhrzeit wurde heute, Montag, auch ein historischer Wert für Österreich gemessen: Auf der Jubiläumswarte in Wien (450 Meter Seehöhe) betrug das Nacht-Minimum stolze 27,3 Grad Celsius – eine Rekord-Tropennacht also. In der tiefer gelegenen Innenstadt, wo am Tag davor der erste 40er der Bundeshauptstadt gefallen ist (der KURIER berichte), waren es übrigens „frischere“ 26,1 Grad. Gemessen eine halbe Stunde später, um 5.30 Uhr.
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