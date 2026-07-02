Heiße Wohnungen: Senioren besonders gefährdet

Die vergangene Hitzewelle mit bis zu 40 Grad hat die Temperaturen auch in zahlreichen Wohnungen in neue Höhen getrieben. Belastend sei das vor allem für Seniorinnen und Senioren, betont Greenpeace am heutigen Donnerstag in einer Aussendung. Die Umweltorganisation fordert daher von der Bundesregierung eine Sanierungsoffensive. Zudem müsse Hitzeschutz auch im Mietrecht verankert werden. Erste Daten der laufenden Hitzemessungen, die Greenpeace gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) sowie dem Österreichischen Seniorenrat durchführt, zeigen eine alarmierende Belastung. In sieben von zwölf untersuchten Wohnungen kletterten die Temperaturen auf mehr als 30 Grad. Damit werde das Zuhause für viele ältere Menschen zur akuten gesundheitlichen Bedrohung, kritisierte Greenpeace.

Verfehlte Wohnpolitik „Schlecht isolierte Wohnungen sind kein persönliches Pech, sondern eine Folge verfehlter Wohnpolitik in Zeiten der Klimakrise“, sagte Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich. „Wir brauchen dringend eine Sanierungsoffensive und einen gesetzlich verankerten Hitzeschutz, um die Gesundheit von Menschen, insbesondere von älteren und vulnerablen Menschen zu schützen. Die Bundesregierung muss jetzt handeln und darf die Menschen in ihren überhitzten Wohnzimmern nicht allein lassen.“