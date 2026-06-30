Mehr Badeunfälle: Wasserrettung in Alarmbereitschaft

Bereits zur Jahresmitte wurden mehr tödliche Badeunfälle verzeichnet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Ernstfall zählt schnelles und richtiges Handeln. Notruf 144 alarmieren und versuchen, vom Ufer aus zu helfen – etwa mit Seilen, Stangen oder Rettungsreifen. Nur im äußersten Notfall selbst ins Wasser gehen, ratet der Experte. Ein allgemeiner Tipp sind außerdem Schwimmbojen, die für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Wasser sorgen.