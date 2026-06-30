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Mehr Badeunfälle: Wasserrettung in Alarmbereitschaft

Mehr Badeunfälle: Wasserrettung in Alarmbereitschaft

Ein entspannter Tag am Wasser kann binnen Sekunden zur Tragödie werden. Sobald ein Mensch untergeht, zählt jede Sekunde – Rettung oder Tod liegen oft nur Augenblicke auseinander.
Michael Baumgartner
30.06.2026, 16:52

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Bereits zur Jahresmitte wurden mehr tödliche Badeunfälle verzeichnet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Ernstfall zählt schnelles und richtiges Handeln. Notruf 144 alarmieren und versuchen, vom Ufer aus zu helfen – etwa mit Seilen, Stangen oder Rettungsreifen. Nur im äußersten Notfall selbst ins Wasser gehen, ratet der Experte. Ein allgemeiner Tipp sind außerdem Schwimmbojen, die für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Wasser sorgen.

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