Heißester Tag in Wien seit Beginn der Messungen

Auf die gefühlte Wahrheit folgte am Sonntagnachmittag die Bestätigung durch die Unwetterzentrale: 39,7 Grad zeigte das Thermometer in Wien-Stammersdorf demnach um kurz vor 15 Uhr.

Damit ist es offiziell: Der Sonntag ist der heißeste Tag aller Zeiten in Wien.

Wobei noch Luft nach oben ist, denn die Tageshöchsttemperaturen werden erst am Nachmittag (zwischen 15 und 17 Uhr) erreicht werden. Der bisherige Rekord in Wien lag bei 39,5 Grad. Gemessen wurde er im August 2013.

Auch Österreichs Gewässer werden immer heißer. Die Alte Donau in Wien war am Sonntag 29,6 Grad warm. Abkühlung war auch im Neusiedler See nicht zu finden. Dort stieg die Wassertemperatur am Samstagabend bereits auf 32 Grad.

Auch die Nächte sind nach wie vor warm. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank an drei Wetterstationen des Landes die Temperatur nicht unter 25 Grad ab.

Und ein Ende ist so bald noch nicht in Sicht: Denn nach dem Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag baut sich die große Hitze in Österreich zum Wochenbeginn nur langsam ab. Das teilte die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für die kommende Woche mit.

Demnach ist es am Montag noch immer heiß mit bis zu 40 Grad, mit den anhaltend hohen Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr. Am Dienstag folgt etwas Abkühlung, dafür kann es recht schwül sein. Erst am Donnerstag fallen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter 30 Grad, hieß es.

In der Westhälfte des Landes dominiert am Montag zunächst oft der Sonnenschein, lediglich in Vorarlberg und im Tiroler Oberland können bereits in der Früh und am Vormittag erste Schauer- oder Gewitterzellen vorkommen. Ab Mittag entstehen dort recht verbreitet mächtige Haufenwolken. Nachfolgend ist mit einigen, teils heftigen Gewittern zu rechnen. Örtlich kann es auch zu Starkregen, Hagel und einzelnen Sturmböen kommen. In der Osthälfte des Landes überwiegt oft ganztägig der Sonnenschein, dazu weht nur schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.