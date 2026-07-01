Hitze-Welle: Diesen Fehler sollten E-Autofahrer meiden

Während Menschen und Tiere in Österreich unter der Hitzewelle ächzen, laufen E-Autos zur Hochform auf. „Hohe Temperaturen sind für E-Autos grundsätzlich kein Problem. Im Gegenteil: Bei etwa 30 Grad erreichen Batterien oft ihre optimale Leistungsfähigkeit“, schreibt Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ), auf APA-Anfrage. Bei noch höheren Temperaturen muss die Batterie allerdings gekühlt werden, was dann auch Reichweite kosten kann.

Am effizientesten arbeitet die Batterie zwischen etwa 20 und 35 Grad Celsius, schrieb Helmut-Klaus Schimany, Vorsitzender des Bundesverband eMobility-Austria, auf APA-Anfrage. Neben der Batterie-Kühlung braucht auch die Klimaanlage im Inneren des Autos je nach Außentemperatur etwa 1 bis 3 Kilowatt (kW) Leistung. „Im Mittel kann man sagen, dass Außentemperaturen von 30-35 Grad die Reichweite um 3 bis 8 Prozent reduzieren“, so der Verbandsvorsitzende.

Reichweite im Sommer auch bei Hitze besser als im Winter

Von Vorteil sei allerdings, dass der Akku bei sommerlichen Temperaturen keine Energie braucht, um auf das ideale Temperaturfenster aufzuheizen, weshalb die Reichweite im Sommer in der Regel deutlich höher sei als im Winter, so Schimany.