Was sich bei der Förderung von Elektrofahrzeugen ab 2027 ändert

Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) hat am Dienstag neue Pläne zur Förderung von E-Fahrzeugen ab dem kommenden Jahr vorgestellt. Für 2027 und 2028 stehen jeweils 54 Millionen Euro für zwei Förderprogramme zur Verfügung. Das Programm EBIN zur Förderung emissionsfreier Busse wird fortgeführt.

Das bisher bestehende Programm ENIN wird jedoch eingestellt bzw. zu ENKU umgewandelt. Emissionsfreie Nutzfahrzeuge werden künftig nur noch für Kleinstunternehmen gefördert. Die Mittel dafür stammen aus dem Klima-Sozialfonds der EU. Bestehende ENIN-Förderzusagen werden verwirklicht.

Aus Spargründen setzt das Ministerium die Förderungen für einspurige E-Kfz sowie private und betriebliche Ladeinfrastruktur nicht fort.