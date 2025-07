Die Hitzewelle, die in Österreich derzeit ihren Höhepunkt erreicht, macht sich auch in der Gastronomie bemerkbar. Gerade in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden bleiben die Menschen den Lokalen in solchen Phasen eher fern.

"Wenn es 35 Grad hat, sitzt man sich weniger in den Gastgarten und konsumiert dort. Man ist auch vorsichtiger mit dem Alkohol", sagte der Obmann des WKÖ-Fachverbandes Gastronomie, Alois Rainer, am Donnerstag zur APA. Für die Betriebe seien die an Hitzetagen ausbleibenden Umsätze in den etwas kühleren Abendstunden kaum zu kompensieren. "Was man am Tag verloren hat, kann man am Abend nicht aufholen", so Rainer.

Grundsätzlich gelte das aber nicht für alle Bereiche: In Freibädern oder an Seen etwa sprudeln die Umsätze bei sommerlichen Temperaturen. Der Durst werde in der Hitze verstärkt mit alkoholfreien Getränken gestillt. Aus Sicht von Rainer liegt das allerdings nicht nur an den Temperaturen: "Es vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandel. Die Leute schauen mehr auf die Gesundheit und trinken grundsätzlich weniger Alkohol. Da muss man sich als Gastronom anpassen."