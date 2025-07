Weniger Fläche, mehr Druck: Getreideernte liegt unter Durchschnitt

Denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Getreideanbaufläche hat mit 505.400 Hektar einen historischen Tiefstand erreicht – ein Minus von 3,4 Prozent gegenüber dem Fünfjahresschnitt. Gleichzeitig würden die Anforderungen an Österreichs Ackerbaubetriebe stetig steigen. Vor allem durch den Klimawandel , aber auch das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel durch die EU würde den Bäuerinnen und Bauern das Leben zunehmend schwer machen.

Finanzielles Risiko

„Noch nie waren unsere Betriebe so gut ausgebildet und professionell geführt wie heute – und gleichzeitig so starken Unsicherheiten ausgesetzt“, sagt Moosbrugger. Der vergangene Herbst brachte Starkregen zur Saatzeit, was vor allem bei den Getreidesorten Roggen, Wintergerste und Triticale zu weniger Anbau führte – bei Roggen etwa um 14,1 Prozent weniger.