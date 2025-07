Getreideernte auf Hochdruck und extreme Hitze: Feldbrände werden täglich mehr

Schon in der Vorwoche kam es zu Einsätzen wegen Vegetationsbränden. Zum Glück waren, wie etwa in Aschbach, nur abgeerntete Felder betroffen. Eine Ballenpresse, die beim Strohpressen in Flammen aufging, beschäftigte am Dienstag kurz nach Mittag bei Behamberg (Bezirk Amstetten) drei Feuerwehren. Nach der Alarmierung um 13.07 Uhr war der Brand beim Eintreffen der ersten Löschkräfte der FF Behamberg bereits auf das Feld übergesprungen.

Schlimmeres hätten Mitarbeiter einer regionalen Kanalfirma verhindert, die zufällig am Brandort vorbei kamen und beherzt mit den Löscharbeiten begonnen hatten, bedankte sich die Feuerwehr Behamberg nach dem Einsatz.