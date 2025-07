Mit einem Beschluss in der heutigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung hat das Land NÖ das Signal zur Rettung des Ötscherland-Express endlich auf Grün gestellt. Mit einer kräftigen Finanzspritze soll die 17 Kilometer lange Schmalspurstrecke zwischen Kienberg-Gaming und Lunz am See wieder als touristische Attraktion aufgepäppelt werden.