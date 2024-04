Ötscherland-Express: Gemeinden fordern von LH-Vize Landbauer Mitsprache

Deshalb richteten die Gemeinden Lunz am See und Gaming sowie der Gemeindeverband Ybbstal am Wochenende einen Appell an den LH-Vize Landbauer. „Wir fordern, dass die Zukunft der Nostalgiebahn Ötscherland-Express im Dialog mit den betroffenen Gemeinden entwickelt wird. Das ist derzeit leider nicht der Fall: Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklären die beiden Bürgermeister Josef Schachner aus Lunz (ÖVP) und Andreas Fallmann aus Gaming (SPÖ).

FPÖ-Gemeinderäte

Auch die FPÖ-Gemeinderäte Wolfgang Fuchs (Lunz) und Karl Muckenhuber (Gaming) sollen hinter dieser Forderung stehen, wurde berichtet.