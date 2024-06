Freiwillige retten Ötscherland-Express-Strecke

Als würden die Stahlrösser in der Remise bereits unter Dampf stehen, so gespannt ist die Lage momentan um den geplanten Saisonstart des „Ötscherland-Express“ am 6. Juli. Während der Verein der Lokalbahnen ÖGLB mit Gemeinden und Land Niederösterreich intensive Gespräche über die Fortführung und Förderungen für die Museumsbahn führt, werken auf der Strecke ehrenamtliche Helfer, um die Trasse für den sicheren Saisonstart vorzubereiten.

Dabei kam den Eisenbahn-Freaks nun ein junger sachkundiger Unterstützer zu Hilfe. Florian Schwaighofer hatte erfahren, dass zur Sanierung des letzten Rests der historischen Ybbstalbahn im Ötscherland dringend Helfer gebraucht werden. Weil sich der Bahnfacharbeiter gerade im beruflichen Wechsel befindet und noch Resturlaub abbauen muss, rückte er mit einem geborgten Bagger samt einer in Österreich einmaligen Spezialzange zum Schwellentauschen, beim ÖGLB-Bautrupp in Kienberg-Gaming an.