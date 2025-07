Großeinsatz in NÖ: Balkon-Grillerei endete mit einem Brand

Gefährliche Szenen spielten sich Dienstagabend in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ab. Beim Grillen auf einem Balkon war eine Gasflasche in Brand geraten und hatte zunächst den Balkon, anschließend die Wohnung in Brand gesetzt.

Dem Bewohner gelang es nicht, die Flammen zu löschen.