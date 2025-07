Nach der tödlichen Flut: Niederösterreich rüstet mit Milliardenpaket auf

"Rein äußerlich erscheint es so, als wäre bei uns wieder alles in Ordnung“, sagt Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP), "doch es gibt noch immer Häuser, die nicht bewohnbar sind.“

Bis Ende Jänner stand in vielen Kellern das Grundwasser noch einen halben Meter hoch. Derzeit ist man dabei, die Kanalsysteme zu reinigen und Pumpwerke zu reparieren.

Fünf Menschen kamen ums Leben

So wie das Tullnerfeld wurden viele Regionen des größten Bundeslandes Mitte September von einem bis dahin noch nie dagewesenen Hochwasser heimgesucht. In manchen Orten fielen bis zu 500 Liter Regen pro Quadratmeter. Dämme brachen, ganze Ortschaften wurden von Flutwellen überrollt, fünf Menschen kamen ums Leben.

"Es waren die dunkelsten Stunden in der jüngsten Geschichte unseres Landes“, erinnerte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag an das verheerende Unwetter. 131.000 Einsatzkräfte standen damals im Dauereinsatz. Besonders schwer betroffen waren die Bezirke St. Pölten (335 Mio. Euro Schaden), Tulln (220 Mio.) und Melk (90 Mio.). Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf mehr als eine Milliarde Euro.