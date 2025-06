Langzeitfolgen der Flut: St. Pölten kämpft noch immer mit den Schäden

Insgesamt wurden rund 2.500 Schadensfälle gemeldet, was etwa zehn Prozent aller Schadensmeldungen in Niederösterreich ausmacht. Die Schadenssumme an privaten Gebäuden, Betrieben und land- bzw. forstwirtschaftlichen Flächen beträgt laut Kommissionen etwa 64,3 Millionen Euro .

Der Wiederaufbau liegt in der Verantwortung des Landes, die Fertigstellung ist erst bis Jahresende geplant. Die Stadt hat per Resolution die Beschleunigung der Arbeiten gefordert.

Sanierungsmaßnahmen

NÖ-weit wurden 358 Millionen Euro an Hilfszahlungen ausgeschüttet, 23.000 Schadensmeldungen gingen ein. 33 Mio. Euro fließen in Sanierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel in den Damm in Krems.

„Das Hochwasser hat verheerende Schäden angerichtet, aber auch gezeigt: Der Zusammenhalt ist stärker als jede Naturkatastrophe“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf.