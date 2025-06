Vom Fahrradkorb ins neue Zuhause: St. Pöltner Imker rettet Bienen

Vergangenen Mittwoch staunten Spaziergänger am blühenden Promenadenring in St. Pölten nicht schlecht: Auf einem Baum gegenüber der Herz-Jesu-Kirche hatte sich eine Bienentraube gebildet – ein imposanter Schwarm aus mehreren tausend Honigsammlerinnen hing in Traubenform in den Ästen.