Visitation in Heiligenkreuz: Abt Heim wendet sich an Freunde und Wohltäter

Teil dieser Visitation ist auch, den "Leitungsstil der Abtei in seiner Gesamtheit sowie das persönliche Führungsverhalten des Abtes eingehend zu prüfen" heißt es in dem Schreiben aus dem Vatikan.

Abt selbst am Prüfstand

Weil er selbst am Prüfstand steht, hat sich Abt Maximilian Heim zu der ganzen Causa bis jetzt noch nicht öffentlich dazu geäußert. Allerdings hat er sich in einem persönlichen Schreiben an "Freunde und Wohltäter der Hochschule und des Stiftes Heiligenkreuz" gewendet.

Konkret bezieht sich der Abt in dem Schreiben zuerst auf den ihn selbst betreffenden Passus über das "monastische Leben" und die Leitung des Stifts. Heim erläutert: "Die Apostolische Visitation stellt ein reguläres pastorales Instrument von Rom dar."