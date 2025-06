Was im Dekret des Vatikan zur Visitation in Heiligenkreuz genau steht

Unterdessen gibt es auch erste Reaktionen auf die Visitation. Christian Bauer, Theologe an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, etwa sagt: "Endlich schaut da jemand genauer hin." Denn das Zisterzienserstift Heiligenkreuz sei "nicht nur ein Zentrum des deutschsprachigen Rechtskatholizismus", sondern es scheine auch "Verbindungen zum politischen Rechtsextremismus" zu geben.

Der betroffene Pater hatte sich zuvor von erhobenen Vorwürfen distanziert, ebenso das Stift in einem von Abt Heim, Rektor Klausnitzer und Stiftsprior Chavanne unterfertigten offenen Brief: "Möglicherweise hätten wir früher genau hinsehen sollen. Aber antidemokratische Tendenzen werden wir an der Hochschule Heiligenkreuz auch in Zukunft nicht tolerieren."