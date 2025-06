„Mein Wunsch wäre eigentlich gewesen, zu heiraten, eine Familie und Kinder zu haben.“ Das sagt Matthias Aumüller , 1996 in Buchegg in der Steiermark geboren. Dennoch liegt er am Samstag im Wiener Stephansdom und empfängt von Kardinal Christoph Schönborn das Sakrament der Priesterweihe.

Denn er habe bei einem Berufungserlebnis „den Glauben selber erfahren dürfen“, erklärt der Neupriester. Jetzt freue er sich darauf, als Priester „für die Menschen da sein zu können“. Darin sieht er auch „den großen Schatz des Zölibats“: Er könne seine Zeit voll und ganz jenen widmen, die sie gerade brauchen.

© Erzdiözese Wien/Schönlaub Kardinal Schönborn weihte fünf Männer zu Priestern.

"Priester sind glückliche Menschen" Ihm hätten viele gute Priester, wie jener seiner Heimatpfarre, dabei geholfen, ins Priesterseminar einzutreten und den Weg bis zur Priesterweihe mit Überzeugung zu gehen, erinnert sich Aumüller an seine Vorbilder: „Das waren glückliche Menschen, das finde ich sehr anziehend – das Priestertum als Weg hin zu einem glücklichen Menschen.“ In der katholischen Kirche Österreichs gibt es laut Kathpress heuer mindestens 27 Neupriester, fünf davon wurden am Samstag geweiht. Die bisher erhobenen Zahlen – die Weihetermine der Orden sind erst teilweise bekannt – deuten auf eine Verjüngung der Priesterseminaristen: Lag das Durchschnittsalter der Kandidaten bei der Weihe in den vergangenen Jahren meist bei 35 Jahren und mehr, so beträgt es diesmal nur 34 Jahre, da die Hälfte der angehenden Priester erst zwischen 27 und 31 Jahre alt sind.

© Erzdiözese Wien/Schönlaub Priesterweihe im Stephansdom.

Früh berufen, späte Weihe Tibor Bujdák ist einer der älteren Priester, die heuer geweiht werden. Er wurde 1966 in der Slowakei geboren und war laut Erzdiözese Wien Lokführer und Elektromechaniker, bevor er Theologie in Bratislava und Erfurt studierte. Sein Wunsch, Priester zu werden, sei schon in der Untergrundkirche in kommunistischen Zeiten entstanden: „Ich will heute wie damals den Menschen vermitteln, dass es Gott gibt.“ Bujdák war verheiratet und ist Vater zweier Kinder, seine Ehe wurde kirchlich annulliert.

© Erzdiözese Wien/Schönlaub Die fünf Neupriester vor ihrer Weihe im Stephansdom. Zu Kardinal Schönborn sagten sie: "Hier bin ich."

Waschechter Wiener In Polen geboren, aber ein waschechter Wiener ist Jędrzej Balawender. Der 29-Jährige wuchs nämlich in Floridsdorf auf, sein Diakonatsjahr absolvierte er in der Pfarre St. Benedikt am Leberberg. Seine Priesterberufung wurde im Zuge des Weltjugendtages 2013 in Brasilien konkret. Er will in Gemeinschaft mit Jesus, „wenn der ned dabei ist, wird’s schwierig“, dienen und helfen und anderen Menschen auch eine Beziehung zu Christus vermitteln.

Fakten Katholiken

Mit Stichtag 31. Dezember 2023 gab es 4.638.842 Millionen Katholikinnen und Katholiken in Österreich. 2022 waren es noch 4.733.085 Millionen, das entspricht einem Rückgang von rund 1,9 Prozent. Die meisten Katholiken (1,06 Millionen) zählt die Erzdiözese Wien. Die Priester

In Österreich wirkten mit Stichtag 31.12. 2023 insgesamt 3.320 Priester. 1.649 davon sind Diözesanpriester, 456 ausländische Priester und 1.215 Ordenspriester. Priester im Ausland

153 Diözesanpriester aus Österreich haben zum 31.12. 2023 ihren Dienst in anderen Ländern der Welt versehen.

Die Chemie stimmt Zwischen der Kirche und dem gebürtigen Wiener Lukas Dominikus Albert stimmt die Chemie. Der Wunsch, Priester zu werden, habe ihn schon lange begleitet. Aber erst 2017, nach einem Jahrzehnt als Chemielaborant, ist er ins Stift Heiligenkreuz eingetreten, um Priester zu werden. Er absolvierte sein Diakonatsjahr in Rom und im Pfarrverband Leiser Berge. Der „Herr der Ringe“-Fan und Pizza- und Pasta-Liebhaber freut sich darauf, selbst die Heilige Messer feiern zu dürfen.