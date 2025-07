Wochenende noch heiß: Bis zu 33 Grad, dann kühlt es ab

Mit Wochenbeginn kühlt es dann aber spürbar ab, wie es in einer Aussendung hieß.

Der Höhepunkt der Hitzewelle ist mit Donnerstag überschritten, doch auch am Wochenende bleibt es laut einer Prognose der Experten von Geosphere Austria mit Temperaturen von bis zu 33 Grad sehr heiß in Österreich.

Am Samstag setzt sich zunächst verbreitet die Sonne durch. Zwischen Vorarlberg und dem Mariazeller Land können ab den Vormittagsstunden jedoch einzelne Regenschauer und Gewitter entstehen, während es sonst meist trocken und sonnig bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei elf bis 19 Grad, die Höchstwerte zwischen 25 und 32 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Der Freitag bleibt zunächst vielerorts bewölkt mit wiederholten Regenschauern und einzelnen Gewittern, die örtlich auch kräftig ausfallen können. Ab Mittag verlagern sich Schauer zunehmend in den Süden und Osten Österreichs, während es nördlich der Alpen freundlicher wird. Der Wind weht aus Nordwest bis Nord teils lebhaft, die Temperaturen erreichen maximal 22 bis 33 Grad.

Die Sonne zeigt sich auch am Sonntag noch verbreitet, doch bereits gegen Mittag werden die Wolken dichter. Danach breiten sich Schauer und Gewitter zunehmend auf weite Teile des Landes aus, lediglich nördlich der Donau bleibt es am längsten trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, teils lebhaft, aus südlichen Richtungen und dreht am Abend auf West. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 33 Grad.

Wann wird es kühler?

Mit Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Dichte Wolkenfelder bringen am Montag wiederholt Regenschauer, vereinzelt auch kräftige Gewitter, besonders zwischen Osttirol und dem Südburgenland. Zwischendurch lässt sich jedoch auch immer wieder die Sonne blicken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Westen teils lebhaft, aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es wechselhaft. Anfangs ist es vielerorts stark bewölkt, lediglich im Westen zeigt sich schon die Sonne. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, bevor sich am Abend an der Alpennordseite erneut dichtere Wolken stauen. Regenschauer bleiben den gesamten Tag über ein Thema, die zwischen Kärnten und der Steiermark auch kräftig ausfallen können. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch zwischen 16 und 25 Grad.