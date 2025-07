Hohe Temperaturen: Es ist heiß, aber es war schon mal heißer

Die Temperaturen sollen am Donnerstag in Kärnten noch auf bis zu 37 Grad steigen. Im Osten sind ähnliche Werte zu erwarten, abhängig von der Bewölkung. Am Freitag ist mit einer deutlichen Abkühlung von bis zu zehn Grad und Temperaturen um die 27 Grad zu rechnen, wie die Geosphere der APA sagte.

"Prinzipiell erleben wir im Moment nichts, was es nicht schon gegeben hat. Es könnte zu einem der wärmsten Juli-Starts in der Messgeschichte werden, aber wir kommen nicht an die Top-Werte heran", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria am Donnerstag.

In Horn 1957 um dieselbe Zeit 39,4 Grad gemessen

So gab es in früheren Zeiten noch deutlich heißere Hitzewellen zum Ferienstart: In Horn in Niederösterreich wurden am 5. Juli 1957 39,4 Grad gemessen. Im steirischen Leibnitz und im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs sind am 5. Juli 1950 39,3 Grad registriert worden. Am selben Tag zeigte das Thermometer in Andau im Burgenland 39,0 Grad.

Der Juli startete 2019 in Krems in Niederösterreich mit 38,8 Grad - am selben Tag hatte es in Stockerau und Langenlebarn 38,6 Grad. Gleich viel wie am 5. Juli 1950 in Deutschkreutz. Insgesamt seien die Sommer in den Jahren 1950, 1957, 2012 und 2019 besonders heiß gewesen.