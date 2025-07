Norovirus breitet sich auf Kreuzfahrtschiffen aus: Hunderte betroffen

Auf Kreuzfahrtschiffen häufen sich in diesem Jahr Norovirus-Ausbrüche. Bereits bis Anfang Mai wurden weltweit 14 Ausbrüche der hochansteckenden Magen-Darm-Erkrankung mit teils Hunderten Betroffenen gemeldet – fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Das deutsche Centrum für Reisemedizin (CRM) warnt vor der raschen Ausbreitung des Virus an Bord und rät Urlaubern zu erhöhter Vorsicht.

Laut dem Vessel Sanitation Program der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC wurden bis zum 5. Mai insgesamt 16 Ausbrüche von Magen-Darm-Erkrankungen auf Kreuzfahrtschiffen gemeldet, 14 davon durch Noroviren verursacht. Besonders betroffen waren die „Queen Mary 2“ mit 266 Erkrankten sowie die „Eurodam“, auf der es bereits zwei Ausbrüche mit jeweils rund 150 Betroffenen gab.