Ist es zu heiß in meinem Urlaubsland? Die Hitzewelle im Überblick

In Frankreich gilt die höchste Hitzewarnstufe in 16 Departements; Krankenhäuser sind vorbereitet, Schulen schließen und Verkehrsbeschränkungen werden erlassen.

In Griechenland endete die Hitzewelle durch starke Winde, während Touristen informiert bleiben sollten, bevor sie reisen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

Die Österreicher lieben das Mittelmeer – Sonne, Meer und mediterranes Essen bilden seit Jahrzehnten Fixpunkte in der Urlaubsplanung. Doch mit Temperaturen von bis zu 46 Grad in Spanien und Portugal stellt sich 2025 eine neue Frage: Ist es zu heiß für den Urlaub im Süden? Eine starke Hitzewelle trifft derzeit mehrere Mittelmeerländer. Wer in den kommenden Tagen nach Frankreich, Italien oder Griechenland reisen möchte, sollte genau hinschauen – und vielleicht umplanen.

Wie heiß ist es in Frankreich? Die Kliniken rüsten sich Die Hitzewelle in Frankreich bewegte sich am Dienstag auf ihren Höhepunkt zu und versetzte das Land in einen Ausnahmezustand. Für 16 Departements einschließlich der Millionenmetropole Paris rief der Wetterdienst Météo France die höchste Warnstufe rot aus, mit erwarteten Spitzentemperaturen von bis zu 41 Grad. Für 68 weitere Departements gilt die Warnstufe Orange mit erwarteten Höchsttemperaturen von 36 bis 39 Grad. In sieben anderen Departements wurde bereits vor Unwettern gewarnt. Das hat Folgen: Die Krankenhäuser im Land seien auf die Aufnahme von Menschen vorbereitet, denen die Hitzewelle gesundheitlich zu schaffen macht, sagte Gesundheitsminister Yannick Neuder dem Sender BFMTV. Die Kliniken rüsteten sich darauf genauso wie bei einer Grippewelle. Im Großraum Paris wurden Einschränkungen für den Autoverkehr erlassen. Nur umweltschonende Wagen mit entsprechenden Plaketten durften dort fahren. Außerdem wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den Hauptstraßen um 20 Kilometer pro Stunde reduziert, wie die Präfektur mitteilte. 1.350 Schulen wurden angesichts der Hitze vollständig oder am Nachmittag geschlossen.

© REUTERS/Remo Casilli Heatwave hits Italy Straßenszene in Rom: In Italien gilt für 18 Städte, darunter Rom, Mailand, Verona und Palermo, die höchste Hitze-Warnstufe. © REUTERS/Remo Casilli Heatwave hits Italy Brütende Hitze vor dem Kolloseum: Schirme sind hoch im Kurs. © REUTERS/Remo Casilli Heatwave hits Italy Schatten ist heiß begehrt. © REUTERS/Pedro Nunes Heatwave in Lisbon Auch in Portugal schützen sich die Menschen vor der Hitze. © APA/AFP/CARLOS COSTA PORTUGAL-WEATHER-WARMING-CLIMATE Ein sehr heißer Strandtag nahe Lissabon. © APA/AFP/CARLOS COSTA PORTUGAL-WEATHER-WARMING-CLIMATE 39 Grad: Straßenszene in Lissabon vom Wochenende. © REUTERS/Pedro Nunes Heatwave in Lisbon Nur wer muss, geht raus. © REUTERS/Pedro Nunes Heatwave in Lisbon Touristen stöhnen unter den hohen Temperaturen in Lissabon. © APA/AFP/ARTHUR CARVALHO PORTUGAL-CLIMATE-WEATHER-ENVIRONMENT-HEATWAVE Eine seltene Wolkenformation vor der portugiesischen Küste - eine Folge der Temperaturen. © APA/AFP/THIBAUD MORITZ FRANCE-ENVIRONMENT-CLIMATE-HEATWAVE In Paris wurde die oberste Etage des Eiffelturms gesperrt. © APA/AFP/LUDOVIC MARIN FRANCE-WEATHER-CLIMATE-ENVIRONMENT-HEATWAVE Wer zu dem Wahrzeichen will, sollte für eigene Beschattung sorgen... © APA/AFP/LUDOVIC MARIN FRANCE-WEATHER-CLIMATE-ENVIRONMENT-HEATWAVE ...auch wenn sie kreativ ausfällt: Hauptsache Schutz. © APA/AFP/LUDOVIC MARIN FRANCE-WEATHER-CLIMATE-ENVIRONMENT-HEATWAVE Wasserspender werden zur zentralen Anlaufstelle für den Weg durch die Stadt. © APA/AFP/MIGUEL MEDINA FRANCE-WEATHER-HEATWAVE Eine Pariser Straßenszene in der Sommersonne. © APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN FRANCE-WEATHER-HEATWAVE Kühlender Wasserspray in Lille, Frankreich.

In Barcelona fiel am Montag der bisherige Hitzerekord für den Juni Auch Spanien stöhnt unter der Hitze: In der Touristenmetropole Barcelona hat es während der derzeitigen Hitzewelle einen Temperaturrekord von 37,6 Grad für einen Tag im Juni gegeben. Noch nie sei eine derart hohe Temperatur in der Millionenstadt am Mittelmeer im Juni gemessen worden, teilte der regionale katalanische Wetterdienst Meteocat auf X mit. In anderen spanischen Regionen wie Andalusien im Süden oder Aragonien im Nordosten stiegen die Temperaturen wieder auf mehr als 40 Grad. Am Samstag war in der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal mit 46 Grad ein nationaler Hitzerekord für einen Juni-Tag registriert worden. Auch nachts blieb es mit um die 30 Grad vielerorts unerträglich heiß. Die Hitzewelle könnte nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet noch bis Mittwoch andauern. Ab Donnerstag könnten die Menschen dann wieder auf etwas kühlere Temperaturen hoffen.

Was bedeutet das für Urlauber aus Österreich? Der klassische Sommerurlaub am Mittelmeer kann zur Belastung werden. Ausschlaggebend dafür sind: Tageshöchstwerte über 40 Grad

Tropennächte mit über 20 Grad

Hohe Ozonbelastung und UV-Index

Luftverschmutzung & Verkehrseinschränkungen in Städten Urlauber sollten sich vor der Abreise über aktuelle Warnungen im Zielland informieren und bei gesundheitlichen Risiken (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) eventuell auf kühlere Regionen ausweichen. Wer kann, sollte die Reisezeit anpassen und erst im September in den Urlaub aufbrechen.

In Portugal gilt Warnstufe Orange In Portugal wird für Dienstag mit einer leichten Entspannung der Lage gerechnet. In allen bis auf acht Gebieten soll nur noch die zweithöchste Hitzewarnstufe Orange gelten. In Castel Branco im Zentrum des Landes sowie in Beja und Evora soll es allerdings 40 Grad heiß werden, in der Hauptstadt Lissabon immerhin 34 Grad.