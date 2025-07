Brunnen und Sprühnebel: Kühle Brise in der Hot Town

Wenn der „Sommer in der Stadt die Nacken schweißnass macht und halb tote Menschen über Gehsteige heißer als Streichhölzer wandeln lässt“ – dann wird trotzdem alles gut, wie schon vor 60 Jahren The Lovin’ Spoonful sangen. Schließlich kommt ja der Abend und damit die Chance auf die große Liebe. Dass der Summer in the City – seit diesen Textzeilen ein unvermeidlicher Journalisten-Terminus bei jeder Hitzewelle – auch tagsüber nicht nur eine unsägliche Plage ist, wissen längst alle Wiener. Denn Sprühnebelduschen an gefühlt jeder zweiten Ecke (siehe Info-Box) machen mittlerweile den klassischen Springbrunnen Konkurrenz.

Womit wir bei den angenehmeren Orten für den Sommer mitten in der Stadt wären – so man es, wie die vielen Touristen, nicht in ein Freibad schafft. Denn an den Rändern der rund 100 Springbrunnen Wiens lässt sich die Hitze dann doch etwas leichter ertragen, auch wenn die Bundeshauptstadt nicht mit der absoluten Weltklasse der Wasserspiele mithalten kann. Es gibt halt keine Fontana di Trevi wie in Rom, die ständig für Schlagzeilen sorgt, weil entweder Obdachlose die vielen Münzen rausfischen oder betrunkene Touristen ein Bad nehmen (dazu mehr später). Dafür hat Wien immerhin den Neptun-Brunnen zu Schönbrunn, der gemeinsam mit dem Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz und dem „Riesen“ der Swarovski-Kristallwelten in Wattens zu den Top 3 von Österreichs Monumentalbrunnen zählt (Springbrunnen wäre hier wirklich der falsche Ausdruck).

© Mayr

Trinkbrunnen und Co. Gratis-Hochquellwasser steht in Wien an rund 1.600 Trinkbrunnen zur Verfügung. Zudem gibt es an stark frequentierten Orten 75 mobile Trinkbrunnen namens „Brunnhilde“. Standorte: www.wien.gv.at/wienwasser/versorgung/brunnen.html

100 „Sommerspritzer“

Zudem gibt es in Wien 100 Sprühnebel-Installationen namens „Sommerspritzer“. Sie bestehen aus Edelstahl, sind drei Meter hoch und sorgen mit 29 feinen Wasserdüsen für etwas Abkühlung bei extremen Temperaturen. Coole Straßen Abgesperrte Straßen für kühle Wasserspiele – eine Idee der Grünen – gibt es seit 2021 nicht mehr.

Jüngst beim Sommernachtskonzert wurde der am Anstieg zur Gloriette und untrennbar zum Barockensemble gehörende Neptun-Brunnen wieder farblich perfekt in Szene gesetzt – und zu diesem Anlass auch extra aufgedreht. Denn KURIER-Leser werden sich vielleicht noch an den kleinen Aufreger aus dem Vorjahr erinnern, als Neptun-Brunnen, Römische Ruine und Obeliskenbrunnen ausgerechnet aus Öko- und Klimaschutzgründen auf Sparbetrieb gesetzt wurde. Wasserspiele für Besucher gab es nur noch von 11 bis 15 Uhr.

Mikro- geht vor Weltklima Der befürchtete Zorn des Meeresgottes wird es wohl nicht gewesen sein, sondern eher der Druck der Öffentlichkeit, dass der 245 Jahre alte Brunnen heuer wieder sprudelt wie zuvor. Täglich von 10 bis 16 Uhr. „Die Verlängerung der Laufzeit der großen Brunnenanlagen ist aufgrund der klimatischen Gegebenheiten für unsere Besucher erfolgt“, teilt eine Schönbrunn-Sprecherin mit. Mikroklima geht also vor Weltklima. Neptun würde freilich kein Zacken aus dem Dreizack fallen, würde das Wasserspiel bis 21 Uhr verlängert – und damit auf das Mindestniveau der städtischen Denkmalbrunnen. Jene im 1. Bezirk, vom Austria- bis zum Tuchmacherbrunnen, sowie der Hochstrahlbrunnen laufen sogar von 7 Uhr bis zur Geisterstunde und sorgen so „für eine kühle Oase“, wie es Wiener-Wasser-Sprecherin Katja Dämmrich ausdrückt. Der älteste der städtischen Sprudelanlagen ist übrigens der Vermählungsbrunnen am Hohen Markt (anno 1732), der größte der Hochstrahlbrunnen (1873 anlässlich der I. Hochquellenwasserleitung eröffnet). Letzterer erfasst 520 Kubikmeter Wasser – das entspricht 3.500 Badewannen-Füllungen.