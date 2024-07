Nur vier Stunden: Neptunbrunnen im Schönbrunn wird Wasser abgedreht

„In der Stadt werden zur Kühlung überall die Verneblungsgeräte betrieben, der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz ist im Dauerbetrieb. Nur in Schönbrunn kühlt die kaiserliche Verordnung“, ätzt Holzmann über das Kurzprogramm bei den Prachtbrunnen.

Klima- statt Hitzeschutz

In der Tat ist es paradox, dass in Wien allerorten mit feinem Sprühnebel gegen die Hitze angekämpft wird, während in Schönbrunn just dann, wenn die Tageshöchsttemperaturen erst anstehen, die Brunnen schon wieder abgeschaltet werden. Erst recht paradox klingt die Erklärung vom Schloss Schönbrunn, für das ausgerechnet (erhoffte) Klimaschutzmaßnahmen Vorrang vor Hitzelinderung der Besucher haben.

„Nachhaltigkeit und der bewusste Umgang mit Ressourcen“ würden „einen großen Stellenwert“ haben, heißt es in einer Stellungnahme der „Schönbrunn Group“. „Das betrifft im Fall der Brunnen die Ressourcen Strom und Wasser.“ Für hitzegeplagte Gäste gäbe es im gesamten Parkareal ohnedies „genügend schattige Plätze und Sitzmöglichkeiten“.