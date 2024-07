Österreich leidet unter Hitze-Rekorden: In diesen Städten war es besonders heftig

Die nächste Hitzewelle ist in Österreich im Anrollen. Aber noch bevor der Juli und damit die erste Sommerhälfte am Mittwoch endet, steht bereits fest: Auch dieser Monat war überdurchschnittlich warm .

"Am Ende werden wir in Österreich rund 2 Grad über dem Flächenmittel von 1991 bis 2020 liegen", sagt Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet zum KURIER.

Damit setzt sich ein Trend fort. "Der Juli wird der 14. Monat in Folge sein, der zu warm war", so der Meteorologe. Und das schlägt sich in Wien und anderen Landeshauptstädten in Rekorden bei den Tropennächten nieder. Wien mit 19 heißen Nächten In der Wiener Innenstadt ist die Temperatur im Juli an 19 Tagen nicht unter 20 Grad gefallen. Das gab es bisher erst einmal: 2006. In Wien-Döbling und in Eisenstadt gab es 13 Tropennächte - beides neuer Rekord. In St. Pölten wurden 5 registriert, so viele wie schon einmal 2007.

Ist es in der Nacht derart heiß, ist es für Menschen schwer, Erholung von den hohen Temperaturen untertags zu finden. Keine einzige Tropennacht wurde im heurigen Jahr noch in Bregenz, Klagenfurt und Innsbruck registriert, in Salzburg war es nur eine. Kühle Bergnächte "Die inneralpinen Städte kühlen sich nach heißen Tagen in der Nacht ziemlich effizient wieder ab", erklärt der Ubimet-Experte den Hintergrund. Die meisten Tropennächte unter Österreichs Landeshauptstädten gab es im heurigen Jahr in Eisenstadt (15), gefolgt von Wien (14), Graz und Linz (je 8) sowie St. Pölten (6). Dicht bebaute, große Städte heizen sich unter Tags derart auf, dass es in der Nacht oft nur schwer abkühlt. Das zeigt sich ebenfalls in Wien eindrücklich. An der Messstation Innere Stadt wurden heuer sogar schon 26 Tropennächte verzeichnet.