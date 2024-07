Ausblick auf kommende Woche: Hochsommer läuft weiter auf Hochtouren

Der Juli geht wettertechnisch nahtlos in den August über - das neue Monat beginnt, wie das alte endet: Heiß , wenn auch regionsweise verbunden mit Gewittergefahr.

Am Mittwoch , dem letzten Julitag, dürfte es dann in allen Bundesländern Tageshöchstwerte von zumindest 30 Grad geben.

Die Prognose im Detail:

Der Montag bringt verbreitet Höchstwerte von 25 bis 30 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Am heißesten wird es in Tirol, hier speziell im Oberinntal, sowie in Kärnten.

Am Dienstag geben die Temperaturen dann noch mehr her, die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 33 Grad. Am Mittwoch folgt die nächste Steigerung auf Tageshöchstwerte von 33 bis 35 Grad.

Es bleibt trocken

Die Unwettergefahr am letzten Tag des Monats sei gering, beschreibt Meteorologe Zimmermann: "Im westlichen und südlichen Bergland bilden sich am Nachmittag da und dort ein Schauer oder ein isoliertes Hitzegewitter, aber in weiten Landesteilen bleibt es trocken."