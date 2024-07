36 Grad und mehr: Warum uns der Juli Rekordemperaturen beschert

„Wir haben seit Längerem ein Tief über Nordwesteuropa und ein Hoch über dem Balkan und der Ukraine. Diese Wetterlage hält sich, abgesehen von kurzen Unterbrechungen, bereits den ganzen Sommer“, erklärt der Experte. Und die bringe eben extreme Hitze im Osten sowie Regen und überdurchschnittliche viele Blitze im Westen.

Anfang Juli ging die Hitzewelle los

In der Wiener Innenstadt wurde die 30-Grad-Marke in der zum Beispiel bereits am 17. Juni erstmals erreicht. „Wobei der Juni noch nicht so anhaltend heiß war“, relativiert Zimmermann. Die richtige Hitzewelle ging dann am 9. Juli los: Bis 21. Juli folgte in Wien ein Hitzetag auf den anderen – Ausnahme war in dieser Periode bloß der 13. Juli mit „nur“ 29 Grad.

Rekordwerte mit über 36 Grad

Wie eingangs erwähnt, wurde die höchste Juli-Temperatur heuer am 10. Juli in Andau im Burgenland mit 36,3 Grad gemessen. Dicht gefolgt übrigens von Wien mit 36,2 Grad und Wiener Neustadt mit 36,1 Grad am selben Tag. Noch heißer war es in Wien übrigens am 30. Juni: Da wurden in der Inneren Stadt 36,4 Grad gemessen.