Naturschutz am Bahnhofsgelände: Berlin als Vorbild für Breitenlee

Der weitläufige Park ist eine Grünoase mitten in der Großstadt und hat einiges zu bieten. Nicht nur die Überreste des alten Rangierbahnhofs, dessen Gelände sich die Natur langsam wieder zurückerobert, sondern auch Kunst, Schafe, Infotafeln und sogar eine eigene Fläche, bei der sich Sprayer ausleben können. "Wenn wir für jeden in der Gruppe etwas haben, dann kriegen wir sie alle", sagt Suhrhoff. Damit ist gemeint, dass die Berlinerinnen und Berliner für den Naturschutz begeistert werden sollen, für den dieses Areal steht.

Das Schöneberger Südgelände sei bis in die 1980er-Jahre im Dornröschenschlaf verharrt, dann wurde das fast vergessene Areal zum Park umgestaltet, eröffnet wurde er im Rahmen der Weltausstellung Expo 2000. Fast 18 Hektar ist der Park groß, die geschlenderte Führung dauert mehr als eine Stunde.

Die Vorstellung, dass in Wien ein derart großes Gelände in Wien neu entdeckt werden kann, klingt skurril – und ist dennoch so passiert. Im Norden Wiens liegt sogar ein fünfmal so großes ungenutztes Gebiet. 90 Hektar groß ist das Gelände des ehemaligen Verschiebebahnhofs Breitenlee, seit 1945 ist er weitgehend unberührt.

Vor wenigen Wochen haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo einen Letter of intent unterzeichnet, damit das Projekt "Naturschutz-Areal Breitenlee" umgesetzt werden kann. Bereits jetzt seien dort wertvolle Biotope zu finden, ebenso seltene Pflanzen und Tierarten.

Eine natürliche Klimaanlage Das Areal soll zu einem Natura 2000 Gebiet entwickelt werden – also einem Schutzgebiet, in dem gefährdete Arten und Lebensräume für die Zukunft erhalten werden. In Wien gibt es bereits fünf dieser Gebiete: die Wiener Teile des Nationalparks Donau-Auen

der Bisamberg

das Landschaftsschutzgebiet Liesing

Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten

der Orchideen-Kalk-Buchenwald Leopoldsberg Man bewahre naturnahe Lebensräume und bedrohte Arten unter anderem deswegen, weil man eine "Großstadt mit Verantwortung für die Bewohnerinnen und Bewohner" sei, wie Michael Kienesberger, Leiter der Wiener Umweltschutzabteilung sagt. Ein weiterer Vorteil: Breitenlee soll künftig als natürliche Klimaanlage für die Stadt und den 22. Bezirk dienen.

© Tichy, Stadt Wien Wiens Schutzgebiete, Leitprojekt der Biodiversitätsstrategie ist das Gebiet in Breitenlee.

Breitenlee ist ein Leitprojekt in der Biodiversitätsstrategie der Stadt Wien, die gerade erarbeitet wird. Neben Aktionsplänen zu Wäldern und Gewässern liege der Schwerpunkt in der Förderung von Artenvielfalt, sagt Czernohorszky. "Gesund und artenreiche Ökosysteme binden und speichern Kohlenstoff, stabilisieren das Klima, mildern extreme Wetterereignisse und stärken die Stadt in ihrer Anpassungsfähigkeit an die Folgen des Klimawandels." Man orientiere sich dabei an den Zielen der Vereinten Nationen, der EU und der Bundesregierung. In manchen Bereichen, wie etwa bei den Renaturierungszielen der EU, wolle man vorausgehen.

© Tristan Unkelbach Die Wege in Berlin sind nur leicht erhaben - dadurch wissen die Leute instinktiv, dass sie die Wiese nicht betreten dürfen.

Dabei sei natürlich auch wichtig, die Bevölkerung zu sensibilisieren und auf den Naturschutz einzuschwören. Im Berliner Park gelingt das in vielerlei Hinsicht. Hier ist kein Zaun nötig In den geschützten Gebieten gibt es leicht erhabene Wege. "Nichts ist abgesperrt, die Besucherinnen und Besucher wissen aber dadurch genau, dass sie die Wiesen dort nicht betreten dürfen", erklärt Suhrhoff. "Die Schwelle hält die Leute genauso effektiv von den Wiesen fern wie ein Zaun." Diese subtile Art, auf den Schutz hinzuweisen, kann sich Czernohorszky auch gut für Wien vorstellen.

© Tristan Unkelbach Jürgen Czernohorszky (rechts) beim Besuch in Berlin.

Eine Jahreskarte für Graffiti-Sprayer Die soziale Kontrolle sei auch sehr ausgeprägt. Verhält man sich nicht achtsam genug, wird man von anderen Besuchern darauf hingewiesen. Das gilt übrigens auch für den Bereich für die Sprayer. "Es gibt bereits mehr als 20 Sprayer, die eine Jahreskarte für den Park haben", so Suhrhoff. "Diese sagen den Jungen, dass man sich an die Regeln halten müsse, weil das Sprayen sonst ganz verboten wird."

Nichts ist abgesperrt, die Besucherinnen und Besucher wissen aber dadurch genau, dass sie die Wiesen dort nicht betreten dürfen. Die Schwelle hält die Leute genauso effektiv von den Wiesen fern wie ein Zaun. von Rita Suhrhoff Grün Berlin