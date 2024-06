Renaturierung: Wien will "zentrale Rolle" bei Umsetzung spielen

Wien will bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen eine "zentrale Rolle" spielen. Das hat Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Landtags angekündigt. Er zeigte sich zufrieden über den letztendlich erfolgten Beschluss der EU-Verordnung zur Wiederherstellung - und darüber, dass Wien hier eine wichtige Rolle gespielt hat, wie er hervorhob.