Renaturierung: Die Donau bekommt ihren Arm zurück

Für jene, die die Debatte um das Renaturierungsgesetz nicht näher verfolgt haben, mutet es vielleicht ein wenig merkwürdig an: Die ÖVP Niederösterreich informierte dieser Tage zu mehreren Renaturierungsprojekten bei einer Schifffahrt auf der Donau – und das kurz nachdem man sich gegen ein Gesetz ausgesprochen hat, wodurch geschädigte Ökosysteme und Lebensräume revitalisiert werden sollen. Die schwarz-grüne Koalition ist seither in der Krise.

Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertretern (VPNÖ), sieht das Projekt in Petronell aber als Beispiel dafür, warum es das Renaturierungsgesetz in dieser Form nicht braucht. Man setze seit 20 Jahren solche Maßnahmen in Niederösterreich um, so sein Argument.