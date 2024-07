Tore auf für den neuen Innenstadtgarten in St. Pölten

Das grüne Juwel ist in der Alumnatsgasse zu finden, die jetzt zu einer Fußgängerzone umgewidmet wurde. Der etwa 2.000 Quadratmeter große Klostergarten war einst von den Franziskanern zum zugehörigen Kloster im mittelalterlichen Viertel angelegt worden.

Freude an dem Garten werden auch jene Studenten haben, die die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) absolvieren. Diese zieht, wie berichtet, von Krems in das ehemalige Alumnatsgebäude in

der Landeshauptstadt. „Sie werden hier eine grüne Oase vorfinden, die ihnen Möglichkeiten zum Lernen und Entspannen bietet“, sagt Diözesanbischof Alois Schwarz.