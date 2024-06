Großprojekt fix: Warum die Polizei in NÖ auf Quartiersuche ist

Der Hintergrund ist ein für die Exekutive eigentlich erfreulicher. Früher oft nur ein politisches Lippenbekenntnis, steigt die Zahl jener, die sich in den Dienst für die Sicherheit stellen, nun tatsächlich an. 280 Polizisten wurden im vergangenen Jahr in die Grundausbildung aufgenommen, heuer werden bereits mehr als 300 Männer und Frauen mit der Ausbildung beginnen.

„Die Aufnahmen bei der Polizei in Niederösterreich sind auf einem Allzeithoch. Die gesetzten Maßnahmen wie Klimaticket und Führerschein für Polizeibewerber haben einen wichtigen Beitrag für die positiven Aufnahmezahlen geleistet“, berichtet Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).