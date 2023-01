Sicherheitszentrum: Anrainer fordern neuen Standort vom Land

Geplant ist das Projekt laut Anrainer Thomas Wagner nur in 50 Meter Entfernung des Siedlungsgebiets. Besondere Sorge bereite ihm die geplante unterirdische Schießanlage: "Wo ist es üblich, dass in einem Siedlungsgebiet mit Sturmgewehren geschossen wird?", so Wagner. "Noch so gute Schallschutzmaßnahmen können aber nicht tieffrequente Knallgeräusche abhalten."

Neuer Standort und Stopp der S34 gefordert

"Mit ergebnisorientierten statt halbherzigen Verhandlungen wird es im 21. Jahrhundert dem Land NÖ, dem Innenministerium und der Stadt St. Pölten doch wohl möglich sein, die geplante Polizeikaserne auf einer verkehrstechnisch und stadtplanerisch tatsächlich geeigneten, und möglichst bereits in Anspruch genommenen Fläche zu realisieren", sind die Anrainer überzeugt.

In einem offenen Brief wurde das Land NÖ deshalb nun am Donnerstag um eine neue Standortwahl gebeten. Thema war darin auch der geplante Bau der Schnellstraße S34, die ebenfalls nahe des Siedlungsgebiet verlaufen soll. Entgegengenommen wurde das Schreiben von der ÖVP, der SPÖ und den Neos.