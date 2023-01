Klima-Kleber: Mikl-Leitner macht Druck auf Justizministerin Zadić

Die Politikerin kündigte in St. Pölten an, dass der Landesverfassungsdienst Möglichkeiten ausloten werde, um ein gesetzlich härteres Vorgehen gegen Klima-Kleber begründen zu können. Ein entsprechendes Papier soll in weiterer Folge an das Justizministerium geschickt werden.

Gefahr

Unterstützung erhielt sie dabei von Vertretern der Einsatzorganisationen. "Wir bringen immer wieder Patienten nach Wien", betonte Josef Schmoll. Der Präsident des Roten Kreuzes warnte vor der Gefahr, die durch Verzögerungen im Straßenverkehr ausgehen könnte. "Für Menschen, die eine Dialyse benötigen, sind fixe Zeiten vorgegeben. Das gilt auch für Patienten, die eine Strahlentherapie erhalten."

In die selbe Kerbe schlug auch ASBÖ-Chef Hannes Sauer. "Ich möchte nicht, dass ich den Angehörigen eines Schlaganfallpatienten erklären muss, warum der Betroffene erst so spät ins Spital eingeliefert werden konnte", sagte er.

Auch Landespolizeidirektor Franz Popp und Feuerwehrchef Dietmar Fahrafellner zeigten sich besorgt über die Straßenblockaden durch die Aktivisten.

