ÖVP-Wahlkampfauftakt mit 3.200 Fans in NÖ, kein Wort über Opposition

Kurz nach 19 Uhr geht plötzlich das Licht aus, dumpfe Bässe lassen die große Halle des Veranstaltungszentrums (VAZ) in St. Pölten vibrieren, dann flimmert ein Video über zwölf riesige Leinwände, das Klima-Aktivisten und Szenen von den Krisenherden dieser Welt zeigt.

Nach einer kurzen Pause wird schließlich der Wahlkampfslogan der ÖVP NÖ eingeblendet: „Die Welt. Die Zeit. Unsere Wahl“. Die Aussage, die dahinter steckt, und auch von einem Funktionär so formuliert wird, lautet: „Niederösterreich soll eine Insel der Seligen bleiben. Es soll so bleiben, wie es ist.“

Braucht ÖVP Koalitionspartner?

Politikexperten glauben aber nicht, dass nach dem Wahltag am 29. Jänner alles so bleiben wird, wie es in den vergangenen fünf Jahre war. Vielmehr droht der Volkspartei der Verlust der absoluten Mehrheit, aktuelle Umfragen sehen sie derzeit bei etwa 42 Prozent. Im Jahr 2018 waren es noch 49,63 Prozent. Möglicherweise muss sich die erfolgsverwöhnte Partei am Tag nach dem Urnengang auf die Suche nach einem Koalitionspartner machen.