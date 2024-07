Krimi vor Gericht: Der BVT-Geheimdienstler und die Privatagentin

Sie trafen an diesem Mittwoch also nicht aufeinander, der Ex-Geheimdienstler, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet, und die Schnüfflerin aus dem Osten Deutschlands mit Stasi-Hintergrund.

Geldübergabe in einer Bar

Dabei, so behauptet es jedenfalls die Staatsanwaltschaft, soll die beiden viel verbinden. Der 65-Jährige soll für die Privatermittlerin gegen Entgelt ermittel haben. Für zwölf Projekte in fünf Jahren habe der BVT-Mann rund 90.000 Euro kassiert, heißt es. Die Geldübergabe sei in Bar erfolgt, so der Staatsanwalt. Einmal, führt der Ankläger aus, soll der gebürtige Wiener Informationen zu Öldiebstählen in Rumänien gesammelt haben, den Auftrag soll "Nina" von der OMV-Tochter Petrom erhalten haben.

Manche der Vorwürfe könnten tatsächlich aus einem (schlechten) Agentenfilm stammen, andere wiederum klingen eher trivial. So will es auch Roland Kier, der Anwalt des ehemaligen Beamten, den Schöffen vermitteln. "Für mich sind das keine strafrechtlichen, sondern disziplinäre Vorwürfe", sagt er.