Der angebliche Foltergeneral als Zeuge im BVT-Prozess

Wien. Er wurde mit Spannung erwartet, bis zuletzt war aber unklar, ob er auch kommen würde: „Zeuge Khaled H. bitte eintreten“, sagte die Richterin ins Mikrofon und aus einer Seitentür huschte ein grau melierter Herr um die 60 in gebückter Haltung zum Zeugenstuhl in den großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts. Hier wurde am Mittwoch der Amtsmissbrauchsprozess gegen Spitzenbeamte des früheren Verfassungsschutzes (BVT) fortgesetzt.

Sie sollen dem mutmaßlichen syrischen Foltergeneral Khaled H. im Auftrag des israelischen Geheimdienstes Mossad in Österreich Unterschlupf und Asyl verschafft haben. Der Syrer räumte vor Gericht ein, dass er keinen Asylstatus mehr habe. Dann wollte er eigentlich nichts mehr sagen – schon gar nicht vor der Öffentlichkeit.