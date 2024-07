Extremsportler fährt mit dem Rad durch die Alpen

Von Theresa Vogl

Extremsportler Michael Strasser aus Bruck an der Leitha ist dafür bekannt, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Seine neueste Challenge: In nur zehn Tagen die sieben höchsten Berge der Alpen erklimmen und die Strecken dazwischen mit dem Rad zurücklegen. In den Jahren 2016 und 2018 konnte er schon Weltrekorde in der Kategorie „Langstrecke“ einfahren, nun wagt er sich mit seinem Rennrad in die Berge.

Am Dienstag um 4 Uhr morgens startete Strasser seine Tour am Fuße des Mont Blanc in Frankreich. Von dort aus geht es für den Extremsportler weiter nach Italien, wo es den Gran Paradisco zu bezwingen gilt. Seine Tour führt ihn danach auf die Dufourspitze in der Schweiz, den Vorder Spitz in Liechtenstein, die Zugspitze in Deutschland, den Großglockner in Österreich und findet ihr Ende am Fuße des Triglav in Slowenien.