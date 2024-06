Alter Verschubbahnhof Breitenlee: Wiens größtes Renaturierungsprojekt

Unabhängig vom aktuellen Hick-Hack rund um das EU-Renaturierungsgesetz wurde am Donnerstag das - laut Angabe der Initiatoren - in Wien bisher größte Projekt in Sachen Wiederherstellung auf Schiene gebracht.

Und das im wahrsten Sinn des Wortes: Der alte Verschiebebahnhof Breitenlee in der Donaustadt soll zu einem 90 Hektar umfassenden Naturschutz-Areal werden. Das ist in etwa die doppelte Fläche der Steinhofgründe im 16. Bezirk beziehungsweise fast so groß wie der achte Bezirk, wie betont wird.