Zwei Männer von Blitz erschlagen: So schützen Sie sich bei Gewittern

Es hätte eine schöne Wanderung mit der Familie werden sollen, doch sie endete in einer Tragödie. In den Hohen Tauern wurde ein 22-Jähriger am Sonntag tödlich von einem Blitz getroffen.

Er war mit seiner Mutter und seinem Bruder von der Sudetendeutschen Hütte in Osttirol zur Rudolfshütte im Salzburger Stubachtal unterwegs, als es zum Unglück kam